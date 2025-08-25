تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از خادمان امام حسین (ع)

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی در پیامی از هیئت‌های عزاداری، مداحان، خادمان امام حسین (ع) و… این استان تقدیر و تشکر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

امام رضا (ع): رَحِمَ اللهُ عبداً أحیا أمرَنا

امام رضا (ع) فرمود: خدا رحمت کند بنده‌ای را که امر ما را زنده کرد. عیون أخبار الرضا (ع) ج ۱، ص ۳۰۷

برپایی عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) یکی از مصادیق بارز احیای امر اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و دلیل زنده نگه‌داشتن اسلام عزیز است و اقامه‌کنندگان آن مورد رحمت الهی و مهربانی حضرات معصومین (علیهم‌السلام) خواهند بود.

دو ماه خیمه ماتمِ قدسیان کربلا برافراشته شد و هیئات، مواکب و روضه‌ها بندهای این خیمه را محکم کردند تا اینکه در زیر سایه علمش خادم باشند.

این کمترین به‌عنوان خادم نهضت تبلیغات اسلامی لرستان در برابر زحمات و خدمات مجاهدانه و خالصانه هیئت داران، سخنرانان، مادحین، خادمین، موکب داران و روضه داران تمام‌قد تعظیم کرده و دست‌بوسی از همه خدّام و عشاق اباعبدالله الحسین (ع) را افتخار خود می‌دانم.

لازم می‌دانم از حمایت‌ها، تسهیل‌گری‌ها و خدمات مدیران و مسئولانی که در برپایی مراسمات مذهبی استان فعال بوده‌اند تشکر و قدردانی داشته باشم.

بیرق‌های عزا، پارچه‌های مشکی و عَلَم و کُتَل محرمِ حضرت سیدالشهدا (ع) را به جدّه سادات حضرت فاطمه زهرا (س) به امانت می‌گذاریم و به انتظار عنایت حضرتش می‌نشینیم تا توفیق نوکری این آستان را بار دیگر هدیه بگیریم.

الهم اجعل عواقب امورنا خیرا