۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از خادمان امام حسین (ع)

تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از خادمان امام حسین (ع)

خرم‌آباد - مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در پیامی از هیئت‌های عزاداری، مداحان، خادمان امام حسین (ع) و… این استان تقدیر و تشکر کرد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی در پیامی از هیئت‌های عزاداری، مداحان، خادمان امام حسین (ع) و… این استان تقدیر و تشکر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

امام رضا (ع): رَحِمَ اللهُ عبداً أحیا أمرَنا

امام رضا (ع) فرمود: خدا رحمت کند بنده‌ای را که امر ما را زنده کرد. عیون أخبار الرضا (ع) ج ۱، ص ۳۰۷

برپایی عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) یکی از مصادیق بارز احیای امر اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و دلیل زنده نگه‌داشتن اسلام عزیز است و اقامه‌کنندگان آن مورد رحمت الهی و مهربانی حضرات معصومین (علیهم‌السلام) خواهند بود.

دو ماه خیمه ماتمِ قدسیان کربلا برافراشته شد و هیئات، مواکب و روضه‌ها بندهای این خیمه را محکم کردند تا اینکه در زیر سایه علمش خادم باشند.

این کمترین به‌عنوان خادم نهضت تبلیغات اسلامی لرستان در برابر زحمات و خدمات مجاهدانه و خالصانه هیئت داران، سخنرانان، مادحین، خادمین، موکب داران و روضه داران تمام‌قد تعظیم کرده و دست‌بوسی از همه خدّام و عشاق اباعبدالله الحسین (ع) را افتخار خود می‌دانم.

لازم می‌دانم از حمایت‌ها، تسهیل‌گری‌ها و خدمات مدیران و مسئولانی که در برپایی مراسمات مذهبی استان فعال بوده‌اند تشکر و قدردانی داشته باشم.

بیرق‌های عزا، پارچه‌های مشکی و عَلَم و کُتَل محرمِ حضرت سیدالشهدا (ع) را به جدّه سادات حضرت فاطمه زهرا (س) به امانت می‌گذاریم و به انتظار عنایت حضرتش می‌نشینیم تا توفیق نوکری این آستان را بار دیگر هدیه بگیریم.

الهم اجعل عواقب امورنا خیرا

کد خبر 6569962

