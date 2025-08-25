به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، علی خلیلی رئیس فدراسیون با اشاره به استقبال بی نظیر از نخستین جشنواره روایت حرکت اظهار کرد: رسالت فدراسیون ورزش‌های همگانی دعوت عموم مردم به ورزش، تسهیل ریل گذاری برای کاهش کم تحرکی ملی و زمینه سازی برای فعالیت بدنی است. با توجه به این رسالت یکی از اقدامات ما برگزاری رویدادهایی است که مردم با ورزش کردن درگیر کند و به همین منظور به سمت برگزاری جشنواره روایت حرکت رفتیم که خدا رو شکر استقبال بسیار خوبی از نخستین دوره جشنواره روایت حرکت انجام شده است. با وجود اینکه ماهیت این جشنواره همگانی است و نسبت چندانی با حوزه قهرمانی ندارد، شاهد مشارکت اقشار مختلف جامعه در این جشنواره هستیم.

او ادامه داد: دبیرخانه این جشنواره یکم اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد و هم اکنون بیش از ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره روایت حرکت رسیده که در دسته بندی‌های انیمیشن، موشن گرافی، متن، پادکست و فیلم کوتاه قرار می‌گیرند و به دلیل استقبال بسیار خوب هم میهنان عزیز انتظار می‌رود تعداد این آثار تا روز دهم شهریورماه افزایش داشته باشند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به اخذ مجوز قانونی این جشنواره از وزارت ارشاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به اخذ مجوز قانونی برگزاری جشنواره روایت حرکت در پی ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره روایت حرکت هستیم تا این روند مثبت در تمامی ادوار ادامه داشته باشد و روایت تغییر زندگی در اثر فعالیت بدنی منظم بدل به موضوعی پایدار در حوزه روایت ورزش کشور بشود.

وی گفت: دکتر حمید قاسمی، مجید ندیری و علی اکبر محمد خانی از اعضای هیئت داوران جشنواره و آقایان احتشام نیا و عماد اعرابی از اعضای هیئت انتخاب هستند و دکتر شهرام علم، دکتر علیرضا مهدوی و حجت‌الاسلام و المسلمین محمودرضا قاسمی، جزو شورای سیاست گذاری جشنواره هستند. همچنین حامد حسین زاده دبیر کلی جشنواره و محمد پویا قاسمی دبیر هنری این رویداد بزرگ را عهده دار هستند.