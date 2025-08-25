به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری راشا تودی، سازمان دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه امروز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی عملاً اجرای طرح خود را برای تخریب کامل شهر غزه و تحمیل سلطه نظامی غیرقانونی خود بر آن آغاز کرده است.
این بیانیه اشاره کرد که ارتش رژیم صهیونیستی عملیات گسترده تخریب و ویرانسازی مناطق مسکونی در جنوب، شرق و شمال شهر را در یک حمله همزمان انجام میدهد که با تخریب جامع و محو سیستماتیک به سمت قلب شهر از سه محور پیش میرود.
این حمله نظامی زمینی پس از آن انجام میشود که ارتش صهیونیستی رسماً آغاز عملیات "ارابههای گیدئون ۲" را در ۲۰ آگوست و اجرای "عملیاتهای مقدماتی و مراحل اولیه" آن را اعلام کرد.
این مؤسسه حقوق بشری خاطرنشان کرد که بیش از یک میلیون نفر امروز در کمتر از ۳۰% از مساحت شهر محاصره شدهاند و همگی در چارچوب این طرح در معرض خطر کوچ اجباری به سمت جنوب قرار گرفته اند که با هدف محو غزه و تحت سلطه تخریب سیستماتیک و کنترل کامل نظامی بر آن انجام میشود.
وزارت کشور غزه دیروز یکشنبه نسبت به طرحهای اسرائیل با هدف کوچاندن ساکنان شهر غزه و شمال نوار غزه هشدار داده بود و از شهروندان و آوارگان خواسته بود که به تلاشهای ارعاب و باجخواهی رژیم صهیونیستی پاسخ ندهند و به محل سکونت خود پایبند باشند.
