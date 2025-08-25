به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بعد از افتتاح طرح نهضت ملی مسکن در سمنان در سایت این طرح در مرکز استان بیان کرد: دولت چهاردهم خود را در قبال ادامه پروژه مسکن باقی مانده از دولت قبل و در قبال مردم متعهد و مسئول می‌داند.

وی از در دست ساخت بودن ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در کشورمان خبر داد و افزود: دولت خود را خدمت رسان به مردم در بخش‌های مختلف به خصوص مسکن می‌داند.

وزیر کشور با بیان اینکه ساخت خانه به طور خودمالکی در کیفیت و سرعت ساخت مؤثر است، تاکید کرد: خود مالکی همچنین سبب می‌شود که مردم هر طور که بخواهند خانه‌هایشان را بسازند و دولت از این کار حمایت می‌کند.

مؤمنی با بیان اینکه ولت چهاردهم خود را متعهد به تحقق تعهد دولت‌های قبل در حوزه مسکن می‌داند، افزود: در طول هفته دولت در سراسر کشور هزاران واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی به سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کرد و افزود: امروز زمان همدلی و هم افزایی است و باید وحدت را بیش از هر زمان دیگر مورد تاکید قرار داد.

وزیر کشور به ضرورت جلوگیری از خدشه‌دار شدن همبستگی ملی همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن تاکید کردند، اشاره کرد و گفت: حفظ همبستگی یک رسالت ملی است.