فعالیت ۳ هزار مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در مراسم افتتاحیه طرح‌های ملی سازمان بهزیستی با اشاره به ابعاد مختلف سلامت در جامعه گفت: نهادهای بین المللی امروز مطرح می‌کنند که ۸۰ بحث سلامت به سلامت روان باز می‌گردد. آیا ما به اندازه ۸۰ درصد تلاشمان به سلامت روان پرداخته‌ایم. آیا ما به اندازه حداقل یک صدم انی که برای سلامت جسمی گذاشته‌ایم به سلامت روان اختصاص داده‌ایم.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه نیازمند شبکه، امکانات و سخت‌افزار برای کنترل سلامت روان در جامعه هستیم گفت: در حالی که سلامت روان ۸۰ بحث سلامت را شامل می‌شود به طور کلی همه ملزومات توجه به سلامت روان مغفول مانده است. یکی از ابعاد توجه به سلامت روان پرورش متخصصان ماهر و کافی است.

وی با طرح این سوال که چه تعداد پزشک آشنا به مسائل سلامت روان داریم گفت: نزدیک به ۳ هزار مرکز مشاوره و روان درمانی در کشور فعال هستند. چقدر مشاوران ما در شاخه‌های تخصصی خود پرورش پیدا کردند.

وی با تاکید بر اینکه امروز ما با بحران سالمندی مواجهیم گفت: امروز جامعه ما با شیب بسیار تندی در حال حرکت به سمت جامعه شدیداً سالخورده هستیم. با این حال به شدت دچار تاخر اداری ساختاری هستیم.