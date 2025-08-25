خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان نیشابور بهشتی که می‌توان خنکای کوهستان‌های بینالود را در ییلاق‌های بوژان و دیزباد حس کرد، آفتاب گرم و طلایی را در دشت‌های زعفران دید، نسیم ملایم غروب را در باغ‌های سرسبز تجربه کرد و حتی طعم خنک بهاری را کنار چشمه‌ها چشید. این تنوع آب‌وهوایی و چشم‌اندازی، نیشابور را به مقصدی تبدیل کرده که در یک سفر کوتاه، حس و حال چهار فصل سال را در خود جای می‌دهد.

در سوز و گرمای تابستان، وقتی نسیم خنک رشته‌کوه بینالود بر دشت‌های فیروزه‌ای نیشابور می‌وزد، این شهر با قدمتی هزاران ساله دوباره میزبان خیل مسافرانی می‌شود که در شهریورماه، آخرین روزهای تعطیلات را با خاطره‌ای شیرین به یاد می‌سپارند. نیشابور، شهری که در دل خراسان رضوی همچون نگینی می‌درخشد، همواره آمیزه‌ای از تاریخ، فرهنگ، طبیعت و معنویت را در آغوش خود جای داده است.

جذابیت این شهرستان تنها در کوچه‌باغ‌های سبز یا معدن‌های فیروزه‌اش نیست، بلکه هر نقطه آن خاطره‌ای است از تمدنی کهن؛ از آرامگاه خیام و کمال‌الملک گرفته تا کاروان‌سرای تاریخی و رباط‌های جاده ابریشم. در اینجا هر سنگ و خشت، روایتی دارد و هر نسیم، بوی قصه می‌دهد.

شهریورماه، اوج سفرهای تابستانی است و خانواده‌ها، جوانان و سالمندان، همه با ذوق و شوق رهسپار مناطقی می‌شوند که علاوه بر دیدنی‌های طبیعی، یادگارهای جاودان تاریخ ایران زمین را در خود نهفته دارند. نیشابور از این منظر یکی از مقصدهای بی‌بدیل گردشگری ایران است.

در کنار جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، بعد معنوی این شهرستان نیز درخشان است؛ وجود بقاع متبرکه، آرامگاه شخصیت‌های علمی و ادبی، و روستاهایی که رنگ و بوی فرهنگ دینی مردمش را به مسافران هدیه می‌کنند، نیشابور را به انتخابی مناسب برای زیارت و سیاحت همزمان تبدیل کرده است.

طبیعت نیشابور نیز کمتر از تاریخش دل‌انگیز نیست؛ دشت‌های گل محمدی، باغ‌های آلو و سیب، رودخانه‌های زلال، و روستاهایی با بافت قدیمی که در دامنه کوه‌ها آرمیده‌اند، باعث شده‌اند که مسافران در گرمای تابستان، پناهی دلنشین بیابند.

امروزه با توسعه امکانات گردشگری، بهسازی مسیرها و افزایش خدمات اقامتی، نیشابور توانسته خود را به عنوان یکی از نقاط مهم گردشگری خراسان رضوی مطرح کند و در شهریور، با آغوش باز پذیرای علاقه‌مندان فرهنگ، تاریخ و طبیعت باشد.

مریم اقبالی کارشناس گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیشابور از نظر فرهنگی و تاریخی یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور است. اینجا محل آرامش و الهام برای شعرا و هنرمندان بوده و امروز هم باید با حفظ ارزش‌ها و زیرساخت‌سازی مناسب، این میراث را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

این کارشناس افزود: شهریورماه زمان برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری متعددی در نیشابور است که می‌تواند به جذب بیشتر گردشگران کمک کند.

وی بیان کرد: ازجمله جشنواره خیام، نمایشگاه صنایع‌دستی و برنامه‌های شعرخوانی که حال و هوای خاصی به شب‌های شهر می‌دهد.

گردشگری پایدار، ضمانت ماندگاری طبیعت نیشابور

همچنین مجید فرهمند، کارشناس گردشگری طبیعی در این باره اظهار کرد: منطقه بوژان، دره هفت‌غار و ییلاق‌های دامنه بینالود در تابستان پذیرای گردشگران بسیاری است. وجود باغ‌های میوه و دشت‌های گل محمدی، فرصت مناسبی برای تورهای خانوادگی و طبیعت‌گردی ایجاد کرده است.

این کارشناس گردشگری طبیعی تاکید کرد: برای بهره‌برداری پایدار، رعایت اصول گردشگری مسئولانه ضروری است؛ گردشگران باید از تخریب محیط‌زیست و ریختن زباله خودداری کنند و بهتر است با راهنمایان محلی سفر کنند تا هم کیفیت تجربه بیشتر شود و هم جامعه محلی از این صنعت منتفع شود.

نیشابور، نه تنها مقصدی برای دیدن آثار تاریخی، بلکه شهری است که هویت خود را در چهار بعد طبیعت، فرهنگ، معنویت و اقتصاد گردشگری تعریف کرده است. هر گوشه از این شهرستان، چه در بافت شهری و چه در روستاهای دامنه‌ای، روایتگر تکه‌ای از تاریخ و زندگی مردم این خطه است.

در بعد گردشگری معنوی، آرامگاه بزرگان ادب و عرفان ایران همچون خیام و عطار، بستری برای پیوند زائر و مسافر با میراث معنوی کشور فراهم کرده‌اند. این مکان‌ها تنها محل ادای احترام نیستند، بلکه برای بسیاری از گردشگران فرصتی هستند برای بازاندیشی و لمس عمیق فرهنگ اصیل ایرانی.

جاذبه‌های طبیعی نیشابور نیز به همان اندازه در اذهان گردشگران ماندگار می‌شود. روستاهای ییلاقی بوژان، دیزباد و فدیشه، با هوای خنک و مناظر چشم‌نواز، در ماه شهریور جلوه‌ای خاص دارند. این مناطق، فرصتی برای فرار از گرمای تابستان و تجربه آرامش در دل کوهستان را فراهم می‌کنند.

از فیروزه تا زعفران

اقتصاد محلی این شهرستان نیز به‌طور مستقیم از صنعت گردشگری بهره‌مند می‌شود؛ از فروش صنایع‌دستی چون فیروزه‌تراشی و سفالگری گرفته تا عرضه محصولات بومی نظیر زعفران و خشکبار. این تعامل باعث می‌شود هم گردشگر تجربه‌ای کامل داشته باشد و هم جامعه محلی از حضور او منتفع گردد.

با توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، نیشابور توانسته است خود را به عنوان یکی از مقاصد برتر خراسان رضوی تثبیت کند. مسیرهای دسترسی بهتر، مراکز اقامتی با تنوع قیمت و امکانات، و برنامه‌های فرهنگی منظم، نقش مهمی در افزایش رضایت مسافران داشته‌اند.

شهریورماه فرصتی طلایی برای تجربه نیشابور است؛ سفری که در آن می‌توان همزمان کوچه‌باغ‌های سبز را دید، در محضر بزرگان ادب زانو زد، از طعم محصولات محلی لذت برد و شب‌ها را با صدای موسیقی سنتی و بازارهای پرنور به پایان رساند. نیشابور همچنان منتظر است تا میهمانان تازه‌ای با چمدان‌هایی پر از خاطره، از آن یاد کنند.