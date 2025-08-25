به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر دوشنبه در کارگروه گردشگری از آغاز مرحله جدیدی در برنامههای توسعه گردشگری و صنایعدستی در استان گلستان خبر داد و گفت: این طرحها که در راستای جذب سرمایهگذار و گسترش زیرساختهای گردشگری در استان طراحی شدهاند، شامل بستههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف گردشگری و صنایعدستی است.
فعالی اظهار کرد: با حمایت وزارتخانه و پس از انجام بررسیهای کارشناسی، روند اجرایی این طرحها آغاز شده است. در نخستین گام، پیشنهاد ایجاد دومین شهر صنایعدستی کشور در استان گلستان مطرح شد که پس از بررسیها و هماهنگیها، موافقت وزارتخانه برای اجرای آن جلب شد.
برنامهریزی برای توسعه صنایعدستی و گردشگری در گلستان
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان بر لزوم همافزایی بین دستگاههای مختلف برای اجرای موفقیتآمیز طرحها تأکید کرد و افزود: با همکاری مشاوران وزارتخانه و نهادهای دولتی و خصوصی، طرحهایی نظیر ایجاد شهر صنایعدستی در گلستان و بستههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف گردشگری و منابع آبی استان در دست اجرا قرار گرفتهاند.
وی در این خصوص از توجه ویژه به پروژههای منابع آبی، بهویژه آببندانهای قرنآباد و نومل، خبر داد و گفت: این پروژهها بهزودی وارد فاز اجرایی میشوند و بستههای سرمایهگذاری خاصی برای آنها طراحی شده است که به جذب سرمایهگذار در این بخش کمک خواهد کرد.
جذب سرمایهگذار در شهرستانهای مینودشت و کلاله
فعالی یکی دیگر از پروژههای مهم این طرحها را شناسایی فضاهای مناسب برای سرمایهگذاری در شهرستانهای مینودشت و کلاله دانست.
فعالی در اینباره افزود: ما در این شهرستانها با همکاری فرمانداران و دیگر مسئولان، ظرفیتهای موجود را شناسایی کرده و بستههای سرمایهگذاری را برای جذب سرمایهگذار آماده کردهایم.
وی همچنین به برنامههای جدید در حوزه پارکهای ملی و جنگلی استان اشاره کرد و گفت: این پروژهها شامل شناسایی بستههای سرمایهگذاری در مناطق مختلف استان است که بهزودی معرفی خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی گلستان به لزوم شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: تمامی پروژهها و طرحهای ارائهشده در استان با مجوزهای رسمی از دستگاههای ذیربط اجرا خواهد شد. ما هیچ مجوز بینام یا غیررسمی صادر نخواهیم کرد و تمامی مراحل سرمایهگذاری شفاف و براساس قانون پیش خواهد رفت.
