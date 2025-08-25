به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در این مراسم با اشاره به نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در توسعه و عمران روستاهای استان گفت: فعالیتهای تحولآفرین این نهاد انقلابی در حوزه عمران و آبادانی روستاها شایسته تقدیر است و رضایتمندی مردم، بهترین گواه بر موفقیت این اقدامات است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه یک میلیون مترمربع معادل ۱۲۵ کیلومتر از معابر روستایی استان بوشهر در دولت چهاردهم توسط بنیاد مسکن آسفالت شده است، افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای سطح رفاه مردم، نشاندهنده عزم جدی دولت در بهبود شرایط زندگی روستاییان است.
زارع همچنین از افتتاح و بهرهبرداری پروژههای عمرانی در روستاهای شهرستان دیلم با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد ریال خبر داد و بر استمرار حمایت دولت از طرحهای توسعهای در مناطق روستایی استان تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گزارشی اجمالی از عملکرد یکساله این نهاد را ارائه و مهمترین اقدامات بنیاد مسکن در حوزه بهسازی معابر، تأمین مسکن محرومین و توسعه زیرساختهای روستایی را تشریح کرد.
نظر شما