نقاشی دیواری شهید احمد سوداگر در بزرگراه جناح بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طاهری معاون خدمات شهری و محیطزیست شهردار منطقه ۲ تهران گفت: در راستای نگهداشت شهر و ایجاد زیبایی بصری و منظر مناسب در سطح شهر، ترمیم و بازسازی نقاشیهای دیواری فرسوده در سطح منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در اولین اقدام نقاشی دیواری شهید احمد سوداگر در بزرگراه محمدعلی جناح به ابعاد ۴۰۰ مترمربع بازسازی شد.
وی با اشاره به اینکه عمده نقاشیهای دیواری در منطقه ۲ باهدف ترویج شعائر اسلامی انجام میپذیرد افزود: با انجام نقاشی دیواری میتوان محیطی شاداب را برای شهروندان ایجاد کرد.
معاون شهردار منطقه ۲ اظهار داشت: باهدف حفظ و نگهداری فضاهای شهری و باتوجه به فرسودگیهایی که در اثر گذر زمان در پلهای عابر پیاده ایجاد میشود، بهسازی و رنگآمیزی پلها در حال انجام است.
نظر شما