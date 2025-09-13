  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

رایزنی وزیر خارجه ترکیه با همتایان قطری و اردنی درباره غزه و نشست دوحه

وزیر امور خارجه ترکیه در تماس‌های تلفنی با همتایان قطری و اردنی خود، پیرامون آخرین تحولات غزه با آن ها گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه با همتایان قطری و اردنی خود تلفنی گفتگو کرده و آخرین تحولات غزه و تدارکات نشست فوق‌العاده مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که قرار است ۱۵ سپتامبر (دوشنبه هفته جاری) در دوحه برگزار شود را بررسی کرد.

به گفته منابع وزارت خارجه ترکیه، فیدان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر و ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن تلفنی گفتگو کرده است.

در این گفتگوها، علاوه بر اوضاع جاری غزه، آماده‌سازی‌های مربوط به نشست فوق‌العاده دوحه نیز مورد بحث قرار گرفت.

همچنین اعلام شد که وزیر خارجه ترکیه فردا برای شرکت در نشست وزرای خارجه در پایتخت قطر که به منظور آماده‌سازی اجلاس برگزار می‌شود، به دوحه سفر خواهد کرد.

