به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه به الجزیره گفت: ترکیه حمله اسرائیل به قطر را به شدت محکوم میکند و از تمام اقدامات دوحه در این زمینه حمایت میکند.
وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: اسرائیل ذهنیت توسعهطلبانهای دارد و کشورهای عربی و اسلامی باید با آن مقابله کنند. ما در ارتباط مداوم با همه همسایگان اسرائیل هستیم تا با ذهنیت توسعهطلبانه آن مقابله کنیم.
هاکان فیدان، اضافه کرد: رفتار تبعیض آمیز ایالات متحده با اسرائیل به واشنگتن در منطقه آسیب میرساند و دوستانش را ناراحت میکند.
