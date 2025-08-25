آیین غبارروبی مزار شهدا با حضور اصحاب رسانه در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم غبارروبی، عطرافشانی مزار و تجدید بیعت با شهدای انقلاب اسلامی پیش از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از خبرنگاران، مدیران و اصحاب رسانه استان قم در گلزار شهدای علیبنجعفر (ع) به همت خانه مطبوعات استان و سازمان بسیج رسانه قم به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد.
مهدی بخشی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم گویی، با اشاره به تقارن ایام اربعین حسینی امسال با روز خبرنگار گفت: به همین دلیل هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم تصمیم گرفت برنامههای گرامیداشت روز خبرنگار امسال در هفته نخست ماه ربیعالاول برگزار شود و مراسم غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان سرآغاز این برنامهها است.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم بیان کرد: خبرنگاران استان هر ساله این افتخار را دارند که در ایام روز خبرنگار با حضور بر سر مزار شهیدان والامقام، ضمن بزرگداشت یاد و نام آنان، پیمانی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهیدان والامقام ببندند.
وی با قدردانی از تلاشهای یکساله اصحاب رسانه در پوشش و انعکاس رویدادهای مختلف استان قم، تصریح کرد: خبرنگاران در این مدت با همدلی و همراهی، عملکردی ارزشمند و قابلتقدیر ارائه کردند که به عنوان الگویی موفق در سطح کشور شناخته میشود.
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات استان قم با اشاره به نقش فعال رسانهها در جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تشکیل قرارگاه رسانهای سفیر برای بیان روایت اول رویداد جنگ، انعکاس گسترده تجمعها و مراسم تشییع شهدا، و همچنین نمایش جلوههای اتحاد و همبستگی مردم قم از جمله اقداماتی بوده که با تلاشهای وافر خبرنگاران و فعالان رسانهای در طول جنگ ۱۲ روزه در استان قم محقق شد.
بخشی تأکید کرد: اصحاب رسانه در مسیر روشنگری و روایتگری صادقانه، همواره در کنار مردم و مسئولان قرار داشتهاند و امید است این روند با همدلی و روحیه جهادی همچنان ادامه یابد.
محمدتقی ارزنده از راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان قم نیز در این مراسم با بیان اینکه برخی شهدا در وصیتنامههای خود تأکید میکردند حتی نامشان بر روی سنگ قبر نوشته نشود، اظهار کرد: همین ویژگی نشان میدهد که شهیدان برای رضای الهی و نه برای نام و شهرت، پا در میدان جهاد گذاشتند.
وی افزود: هر شهید میتواند جامعه را به حرکت درآورد و روحیه مقاومت و عقیدهای مستحکم در مردم تزریق کند و همین باور است که ملتها را در برابر دشمنان مقاوم و پایدار نگه میدارد.
ارزنده با اشاره به رشادتهای شهید زینالدین در عملیات خیبر یادآور شد: این فرمانده جوان در آن عملیات بسیار درخشید و در عین حال از شهادت رزمندگان تحت امر خود متأثر میشد؛ این روحیه عاطفی و معنوی یکی از ویژگیهای برجسته فرماندهان دوران دفاع مقدس بود.
این پیشکسوت دفاع مقدس با تأکید بر رسالت هنر و رسانه در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: هر شهید میتواند برای فعالان رسانهای افقی تازه بگشاید و آنان را در مسیر تبیین حقیقت یاری کند.
وی افزود: اصحاب رسانه برای جهاد تبیین در عرصه مقاومت باید عقبه تاریخی منطقه را که حداقل ۵۰۰ سال قدمت دارد را به درستی بشناسند و در این مسیر، شهدا ظرفیت و توانایی بیبدیلی برای الهامبخشی به جامعه دارند.
وی ادامه داد: تداوم کار رسانهای در مسیر شهدا یک ضرورت است، چراکه جبهه حق امروز روایت دارد و این روایت باید به گوش جهانیان برسد و در همین راستا، رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از ۳۵۰ خبرنگار را به شهادت رسانده است تا حقیقت آشکار نشود؛ با این حال وظیفه ماست که در نبرد روایتها رسالت خود را به درستی انجام دهیم.
ارزنده با اشاره به آمار جنگهای قرن گذشته گفت: در ۱۰۰ سال اخیر بیش از ۳۰۰ جنگ در جهان رخ داده و ۳۵۰ میلیون نفر در این نبردها جان باختهاند؛ اما تفاوت اساسی شهید در جنس و ماهیت اوست، چراکه شهید با معنویت و بقا تعریف میشود و چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.
