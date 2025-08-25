به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) قم ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت روز خبرنگار که به همت معاونت تبلیغات و روابط عمومی سپاه استان و با حضور فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) و اصحاب رسانه در تالار نخلستان برگزار شد، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص وظایف اصحاب رسانه، گفت: اطاعت از فرمان و دستورات ولی فقیه حکم قطعی و شرعی یکایک ما است و هر کدام از اصحاب رسانه موظفند با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در جبهه جنگ نرم و تقابل با شایعات و شبهات دشمنان با قلم و ابزار رسانه‌ای خود از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) افزود: در وهله اول باید دید دشمن چه چیزی را مورد هدف خود قرار داده و در مقابله با آن هدف اقدام کرد. در جنگ نرم و شناختی؛ فکر و اندیشه نخبگان و آحاد مردم مورد هدف قرار گرفته که در اینجا لزوم اجرای جهاد تبیین بیش از پیش ضرورت دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون انسجام و اتحاد و پشتیبانی مردم از ولایت فقیه مورد هجمه همه جانبه دشمنان این نظام است که باید با هوشیاری و جهاد تبیین در راستای مقابله با آن قدم برداشت.

دشتی تاکید کرد: قلم‌ها، خبرها و رسانه‌های ما باید در جهت تحکیم و انسجام و دوری از نفاق و تفرقه به کار بسته شود و ایجاد گسست و پراکندگی بین مردم موجب پدیدار شدن موج گسترده ناامیدی در جامعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه ماست تا با توجه و محور قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری از مسئولین کشور حمایت کنیم و این وحدت و انسجام دشمن را ناامید و عزت و اقتدار کشور را بیمه خواهد کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) با بیان اینکه دشمن از ایمان و انسجام ما در هراس است، خاطرنشان کرد: باید مردم را بر محور ولایت، ارزش‌های نظام و مبانی اعتقادی انسجام دهیم که رمز پیروزی در پیروی از ولی فقیه و حفظ اتحاد است.