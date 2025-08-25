سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی رانندگان تاکسی، اتوبوس و خودروهای شخصی هنگام سوار یا پیاده کردن مسافر به جای استفاده از ایستگاهها و محلهای مشخص، در هر نقطه دلخواه توقف میکنند که این اقدام علاوه بر ایجاد اختلال ترافیکی، موجب خطر آفرینی برای مسافران و سایر کاربران معابر میشود.
وی افزود: توقف ناگهانی و بی مورد در حاشیه بزرگراهها، کنار تقاطعها، پلها و حتی وسط خیابانها و در محلهای نامناسب یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات زنجیرهای است که هم جان عابران پیاده را به خطر میاندازد و هم باعث تنش و درگیریهای لفظی بین رانندگان میشود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان نقش مسافران را در این موضوع پر رنگ دانست و تصریح کرد: شهروندان باید در استفاده از وسایل نقلیه عمومی تنها در مکانهای تعیین شده اقدام به سوار یا پیاده شدن کنند. اگر مسافران خودشان از راننده بخواهند در نقاط غیر مجاز توقف کند، در واقع به گسترش این رفتار نادرست دامن میزنند.
وی خاطرنشان کرد: رانندگان باید توجه داشته باشند که رعایت قوانین فقط به معنای اجتناب از جریمه نیست، بلکه در واقع تضمین امنیت جانی خودشان و دیگران است و همکاری دوطرفه راننده و مسافر میتواند نقش بزرگی در ارتقای فرهنگ ترافیک و نظم شهری داشته باشد.
نظر شما