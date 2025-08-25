ثبت بیش از ۲۲۰۰ مصدوم در حوادث ترافیکی کردستان در مردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدایی از ثبت بیش از دو هزار و ۲۰۰ مصدوم در حوادث ترافیکی مردادماه امسال خبر داد و گفت: میانگین روزانه ۷۰ مصدوم در جادههای استان زنگ خطری جدی برای ایمنی جادهای است.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان گفت: تنها در مردادماه سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در حوادث ترافیکی استان مصدوم شدند که این رقم افزایش ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
هدایی اظهار کرد: در مردادماه ۱۴۰۴، تعداد یکهزار و ۲۶۹ حادثه ترافیکی در سطح استان ثبت شد که منجر به مصدومیت دو هزار و ۲۱۳ نفر گردید. این آمار به معنای وقوع میانگین روزانه ۷۰ مصدوم در جادههای کردستان است.
وی با اشاره به فشار سنگین این حوادث بر مجموعه اورژانس و کادر درمانی استان، افزود: مأموریتهای متعدد ناشی از تصادفات جادهای نهتنها منابع و نیروهای اورژانس ۱۱۵ را تحت فشار قرار میدهد بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای نیز برای جامعه به همراه دارد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان با تأکید بر اینکه تصادفات جادهای همچنان در صدر علل مرگ و میر و مصدومیتها قرار دارد، بیان کرد: سرعتهای غیرمجاز، بیتوجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی، خستگی و خوابآلودگی رانندگان و استفاده نکردن از کمربند ایمنی یا کلاه ایمنی از مهمترین دلایل بروز این حوادث است.
هدایی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این روند میتواند به بحرانی غیرقابل کنترل تبدیل شود و لازم است دستگاههای مسئول برای مهار آن اقدامات فوری و جدی در دستور کار قرار دهند.
نظر شما