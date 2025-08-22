به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی شامگاه جمعه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار داشت: شامگاه ۳۱ مردادماه دو سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست که بر اثر آن‌ها ۱۳ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: نخستین حادثه در ساعت ۱۹:۰۳ دقیقه در محور کامیاران توبره‌ریز رخ داد و در پی برخورد دو خودروی پژو پارس و دنا، هشت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: با حضور سریع سه دستگاه آمبولانس و انجام اقدامات درمانی اولیه، تمامی مصدومان به بیمارستان سینا کامیاران منتقل شدند.

هدایی ادامه داد: دومین حادثه نیز ساعت ۱۹:۲۷ دقیقه در محور دهگلان روی داد که بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی پراید، پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تراکتور، پنج نفر دچار مصدومیت شدند.

وی اضافه کرد: در این حادثه نیز سه تیم عملیاتی اورژانس در محل حاضر و پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان به بیمارستان شهدا دهگلان اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان با اشاره به افزایش آمار حوادث رانندگی در جاده‌های استان، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز تأکید کرد.