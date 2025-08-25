به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت روز پزشک با تاکید بر قداست و اهمیت حرفه پزشکی از منظر دین مبین اسلام اظهار کرد: حفظ سلامت در اسلام جایگاهی بسیار ویژه دارد، به‌گونه‌ای که در مواردی، انجام عبادات در صورت آسیب به سلامت فرد، نه‌تنها ساقط می‌شود بلکه حرام شرعی تلقی می‌گردد. این نگاه نشان‌دهنده ارزش والای سلامت در منظومه فقهی و اخلاقی اسلام است.

حجت‌الاسلام یوسفی با تأکید بر اینکه پزشکان مباشر تحقق سلامت در جامعه هستند، گفت: علم پزشکی در روایات اسلامی هم‌ردیف علم دین و هم‌سنگر رسالت پیامبران معرفی شده است.

وی افزود: امام رضا (ع) به‌عنوان طبیب اهل‌بیت، میراثی ارزشمند از دانش پزشکی برای پیروان خود به‌جا گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: پزشکی در اسلام حرفه‌ای مقدس است و پزشک در جایگاه حلقه واسط بین خالق و مخلوق قرار می‌گیرد. زمانی که پزشک نسخه‌ای برای درمان بیمار می‌نویسد، در حقیقت واسطه‌ای برای نزول شفای الهی است.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به حدیث نبوی «من لا یرحم لا یرحم»، دلسوزی پزشک برای بیمار را سرمایه‌ای معنوی دانست و عنوان کرد: این دلسوزی و همراهی موجب نزول رحمت الهی بر خود او نیز می‌شود.

وی حفظ اسرار بیماران را از مهم‌ترین اصول اخلاقی جامعه پزشکی برشمرد و گفت: اعتماد بیمار به پزشک، مسئولیتی سنگین و مقدس است. رعایت این اصل، آرامش خاطر بیماران را تضمین می‌کند و جایگاه پزشک را در نگاه دینی ارتقا می‌دهد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) با قدردانی از مجاهدت‌های جامعه پزشکی در دوران کرونا، اظهار داشت: پزشکان و پرستاران با ایثار و احساس مسئولیت، جان خود را فدای سلامت مردم کردند و این حرکت، در تاریخ کشور ماندگار شد.

وی به پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدای انقلاب، ایران برای تأمین پزشک به نیروهای خارجی از کشورهایی مانند هند، پاکستان و بنگلادش وابسته بود اما امروز، با تلاش پزشکان ایرانی، نه‌تنها نیاز داخلی تأمین شده بلکه ایران به قطب توریسم درمانی منطقه تبدیل شده است.