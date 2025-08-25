مساجد فضایی مطلوب برای همدلی و جذب بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه ذوالقدری ظهر دوشنبه در نشست تخصصی «نقش آفرینی بانوان در مساجد» با تاکید بر اینکه زندگی با درهم آمیختگی با معنویت معنی پیدا می‌کند، گفت: امروز و در هفته جهانی مسجد فرصتی فراهم شد که در فضایی معنوی سرشار از فرهیختگی و در فضایی خارج از امور کاری در جمع بانوان مسجدی حضور داشته باشم و امیدوارم اسباب خیر و موفقیت برای ادامه راه تک تک عزیزان شود.

وی با تاکید بر اینکه بهترین و مؤثرترین راه برای جذب بانوان به مسجد را اخلاق، رفتار و وجوه شخصیت برازنده دینی فعالان فرهنگی مساجد دانست و ادامه داد: میل به معنویت در انسان خاموش نخواهد شد و شیوه و رفتار ماست که باعث می‌شود عموم افراد و به ویژه بانوان به مسجد رو بیاورند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با بیان اینکه امروز باید مبتنی بر فضا، شرایط و زمان فعالیت کرد، افزود: فضایی صمیمانه‌تر از مسجد برای این کار وجود ندارد و مسجد باید به کارکردهای خود برگردد و به فضای همدلی تبدیل شود.

ذوالقدری بهترین راه برای جذب به فعالیت‌های مذهبی را معرفی الگوهای موفق دانست و تصریح کرد: در محله‌ها بانوان موفق را در زمینه‌های مختلف هنری، علمی و پزشکی و رشته‌های دیگر شناسایی و زمینه حضورشان را در مسجد فراهم کنید.