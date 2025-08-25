به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان میتوانند برای گذراندن دورههای کارورزی با ارائه معرفینامه از سوی دانشگاه، این دوره را در محیطی پویا با شانس جذب و استخدام توسط شرکتهای دانشبنیان بگذرانند.
این دورهها توسط IF Academy در محل کارخانه نوآوری البرز برگزار می شود، نفرات برتر دورههای کارورزی توسط کارخانه نوآوری برای ۳ ماه بورسیه شده و میتوانند از امکانات آموزشی، توانمندسازی و منتورینگ تخصصی توسط شرکتهای دانش بنیان مستقر نیز بهره مند شوند.
کارخانه نوآوری البرز آمادگی همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهت پذیرش کارآموز را دارد.
دانشجویان علاقمندان به گذراندن دوره کارورزی در کارخانه نوآوری البرز می توانند درخواست خود را به نشانی https://alborzinnovationfactory.ir/ifacademy ارسال کنند.
