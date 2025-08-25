  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

آغاز پذیرش دانشجویان در دوره‌های کارورزی در کارخانه نوآوری البرز

آغاز پذیرش دانشجویان در دوره‌های کارورزی در کارخانه نوآوری البرز

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی نوآورانه در کشور و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، در نظر دارد پذیرای دوره‌های کارورزی و کارآموزی دانشجویان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان می‌توانند برای گذراندن دوره‌های کارورزی با ارائه معرفی‌نامه از سوی دانشگاه، این دوره را در محیطی پویا با شانس جذب و استخدام توسط شرکت‌های دانش‌بنیان بگذرانند.

این دوره‌ها توسط IF Academy در محل کارخانه نوآوری البرز برگزار می شود، نفرات برتر دوره‌های کارورزی توسط کارخانه نوآوری برای ۳ ماه بورسیه شده و می‌توانند از امکانات آموزشی، توانمندسازی و منتورینگ تخصصی توسط شرکت‌های دانش بنیان مستقر نیز بهره مند شوند.

کارخانه نوآوری البرز آمادگی همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جهت پذیرش کارآموز را دارد.

دانشجویان علاقمندان به گذراندن دوره کارورزی در کارخانه نوآوری البرز می توانند درخواست خود را به نشانی https://alborzinnovationfactory.ir/ifacademy ارسال کنند.

کد خبر 6570239
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها