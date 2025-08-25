به گزارش خبرنگار مهر، رمضان پاریاو بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۹ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۰۸ میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد این مبلغ مربوط به منابع نقدی دولت برای اجرای پروژه‌ها است و مشارکت مردمی و کمک خیرین در آن لحاظ نشده است.

وی با اشاره به سیاست دولت و استاندار در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: از مجموع ۶۹ پروژه امسال، ۶۷ پروژه مربوط به افتتاح و دو پروژه به کلنگ‌زنی اختصاص دارد که شامل مدرسه پسرانه کارودانش امام حسین و هفت کیلومتر جاده کارمزد به اسپرز است.

فرماندار سوادکوه همچنین گزارش داد که بیشترین اعتبارات اجرایی شهرستان از هفته دولت گذشته تاکنون به ترتیب مربوط به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ۱۵۰ میلیارد تومان، آبفا با ۱۱۵ میلیارد تومان، بنیاد مسکن با نزدیک به ۴۴ میلیارد تومان، آب منطقه‌ای با ۳۸ میلیارد تومان، شرکت توزیع برق با ۱۰ میلیارد تومان و شرکت گاز با ۲۳ میلیارد تومان بوده است و مابقی پروژه‌ها توسط سایر ادارات انجام می‌شود.

‌پاریاو از آغاز روکش آسفالت ۵۰ کیلومتر محور روستایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و مشکلات متعدد اداره آبفا شهرستان به‌ویژه مدیریت جزیره‌ای منابع آبی را از چالش‌های جدی عنوان کرد.

وی همچنین به ضرورت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی منطقه اشاره کرد و بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری شهرستان، مجتمع فولاد با ۱۶ همت اعتبار و اشتغال مستقیم هزار نفر، را تشریح کرد.

فرماندار سوادکوه درباره شهرک صنعتی شورمست نیز گفت: بی‌توجهی و مدیریت ناکافی در ادوار گذشته موجب آسیب جدی به شهرستان شده و هم‌اکنون در حال بررسی و اصلاح وضعیت ۳۶ واحد مشکل‌دار و سنخ‌سنجی مناسب واحدها هستیم تا بهره‌وری افزایش یابد.