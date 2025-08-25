به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، عمران شهری و اشتغالزایی در شهرستان ماسال به بهره‌برداری رسید.

در حوزه عمران شهری، پروژه‌هایی همچون آسفالت معابر، نصب چمن مصنوعی، تجهیز زمین‌های بازی کودک و پروژه‌های بهسازی با اعتباری بالغ بر ۳۰۲ میلیارد ریال افتتاح شد.

این پروژه‌ها با حضور فرماندار ماسال، فرمانده سپاه و دیگر مسئولین اجرایی شهرستان به بهره‌برداری رسید.

همچنین، دو پروژه اشتغالزایی پرورش ماهیان سردابی با مشارکت اداره شیلات و بنیاد برکت در روستاهای خودبچر و پیرسرا بخش مرکزی ماسال به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، اشتغالزایی مستقیم برای ۴ نفر و غیرمستقیم برای ۱۵ نفر را به همراه دارد.

پروژه‌های عمرانی بخشداری مرکزی شامل احداث پل، بهسازی راه‌ها و بوستان روستایی در وشمه‌سرا و پل‌های یک دهانه نیز با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

این مراسم در محل پروژه احداث پل روستای مرکیه برگزار و با حضور فرماندار، فرمانده سپاه، معاون فرماندار، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی همراه بود.

این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال در شهرستان ماسال اجرایی شده‌اند و افتتاح آن‌ها در هفته دولت گامی مؤثر در راستای ارتقا کیفیت زندگی مردم منطقه به شمار می‌رود.