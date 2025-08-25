  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

افتتاح همزمان پروژه‌های عمرانی و اشتغالزایی در ماسال

ماسال- همزمان با دومین روز از هفته دولت پروژه‌های عمران شهری و اشتغالزایی در بخش‌های مختلف شهرستان ماسال با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، عمران شهری و اشتغالزایی در شهرستان ماسال به بهره‌برداری رسید.

در حوزه عمران شهری، پروژه‌هایی همچون آسفالت معابر، نصب چمن مصنوعی، تجهیز زمین‌های بازی کودک و پروژه‌های بهسازی با اعتباری بالغ بر ۳۰۲ میلیارد ریال افتتاح شد.

این پروژه‌ها با حضور فرماندار ماسال، فرمانده سپاه و دیگر مسئولین اجرایی شهرستان به بهره‌برداری رسید.

همچنین، دو پروژه اشتغالزایی پرورش ماهیان سردابی با مشارکت اداره شیلات و بنیاد برکت در روستاهای خودبچر و پیرسرا بخش مرکزی ماسال به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، اشتغالزایی مستقیم برای ۴ نفر و غیرمستقیم برای ۱۵ نفر را به همراه دارد.

پروژه‌های عمرانی بخشداری مرکزی شامل احداث پل، بهسازی راه‌ها و بوستان روستایی در وشمه‌سرا و پل‌های یک دهانه نیز با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

این مراسم در محل پروژه احداث پل روستای مرکیه برگزار و با حضور فرماندار، فرمانده سپاه، معاون فرماندار، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی همراه بود.

این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال در شهرستان ماسال اجرایی شده‌اند و افتتاح آن‌ها در هفته دولت گامی مؤثر در راستای ارتقا کیفیت زندگی مردم منطقه به شمار می‌رود.

