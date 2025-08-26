ارائه خدمات بهزیستی کردستان به بیش از ۷۰ هزار نفر در یک سال

حسین رسولی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد یکساله این نهاد اظهار داشت: در این مدت، مستمری و حق پرستاری برای دو هزار و ۵۰۰ خانوار برقرار و میزان مستمری و یارانه مراکز تحت پوشش نیز ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بیش از ۶۷ هزار و ۵۵۰ کودک سه تا پنج سال تحت غربالگری شنوایی و ۷۲ هزار کودک سه تا شش سال تحت غربالگری بینایی قرار گرفتند و برای شش هزار و ۳۰۰ نفر از معلولان وسایل کمک توانبخشی تأمین شد. همچنین یارانه شبانهروزی برای دو هزار و ۴۰۰ نفر از معلولان و سالمندان ساکن در مراکز پرداخت شده است.
رسولی ادامه داد: یک هزار و ۳۴۵ خانواده دارای فرزندان چندقلو، ۳۵ هزار و ۳۵۸ خانوار دارای فرزند معلول و پنج هزار و ۸۵۷ زن سرپرست خانوار از خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی بهرهمند شدهاند. علاوه بر این، سه هزار کودک تحت سرپرستی نیز خدمات حمایتی دریافت کردهاند.
مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به حوزه خدمات اجتماعی یادآور شد: در یک سال گذشته ۲۴ هزار و ۴۲۲ نفر در ۸۴ مرکز مشاوره از خدمات تخصصی بهرهمند شدند و ۱۴ هزار و ۷۹۷ نفر نیز از طریق اورژانس اجتماعی خدمات تخصصی دریافت کردند. همچنین شش هزار و ۱۲۰ نفر آموزشهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و هفت هزار و ۶۴ نفر خدمات درمانی و بازتوانی اعتیاد دریافت کردهاند.
وی تصریح کرد: در حوزه اشتغالزایی، پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت و برای دو هزار و ۸۴۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. همچنین کمکهزینه تحصیلی به پنج هزار و ۹۷۳ دانشآموز و دانشجو پرداخت شد.
رسولی اضافه کرد: طی یک سال گذشته ۱۲۴ واحد مسکونی به جامعه هدف واگذار و ۲۵۹ میلیارد ریال کمکهزینه تأمین مسکن پرداخت شده است. همچنین ۲۵۰ دستگاه ویلچر برقی به معلولان تحویل و برای ۲۱۴ زوج جوان جهیزیه تهیه شد.
مدیرکل بهزیستی کردستان در پایان گفت: سیاست بهزیستی استان در سال جاری بر توسعه عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقای کیفیت خدمات متناسب با نیاز جامعه هدف متمرکز است.
نظر شما