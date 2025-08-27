  1. حوزه و دانشگاه
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۶

سهم زنان مدیر در شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش می‌یابد

سهم زنان مدیر در شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش می‌یابد

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به سهم ۱۲ درصدی زنان در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در تلاشیم سهم زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان را به ۳۰ درصد برسانیم.

زهرا بهروز آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری برای جلوگیری از خروج زنان پژوهشگر و دانشگاهی از کشور و ایجاد زمینه برای فعالیت آن‌ها در داخل گفت: مهم‌ترین موضوع برای این‌که بتوانیم کمک کنیم دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور بمانند این است که فرصت‌های رشد آن‌ها در کشور فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴ درصد از اختراعاتی که در کشور ثبت می‌شود توسط زنان انجام می‌گیرد، در حالی که میانگین جهانی این رقم بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است؛ اما حضور زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان مدیرعامل و هیئت‌مدیره حدود ۱۲ درصد است.

معاون رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌هایی که در پارک‌های علم و فناوری داریم و با سیاست‌گذاری‌هایی که با کمک وزارت علوم و معاونت علمی انجام می‌دهیم، این عدد را به ۳۰ درصد برسانیم.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم کمک کنیم که این فرصت‌ها در اختیار زنان قرار گیرد و آن‌ها بتوانند این فرصت‌ها را کشف کنند، خلق کنند و از آن بهره‌برداری کنند، امیدواریم بتوانیم فضایی فراهم کنیم تا حضور زنان در کشور تقویت شود.

سعدانه طباطبایی نیا

