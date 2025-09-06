بازدید جمعی از زنان کابینه دولت از نمایشگاه «به گزارش زنان»

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، به همراه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از نمایشگاه به گزارش زنان؛ آثار هنرمندان زن نوگرای ایران به روایت موزه هنرهای معاصر بازدید کردند.
در این بازدید که نادره رضایی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونین رئیسجمهور و سخنگوی دولت را همراهی میکرد، بازدیدکنندگان ضمن تأکید بر اهمیت حمایت همهجانبه از هنرمندان زن، نقش هنر در بازتاب دغدغههای اجتماعی و فرهنگی را مورد یادآوری قرار دادند.
نمایشگاه به گزارش زنان؛ آثار هنرمندان زن نوگرای ایران با نمایش ۱۲۱ اثر از زنان هنرمند با همکاری معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موزه هنرهای معاصر تهران، کار خود را از اول مرداد ۱۴۰۴ آغاز کرده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.
این نمایشگاه تلاشی برای بازخوانی نقش زنان در تاریخ هنر معاصر ایران است و ۱۲۱ اثر از ۶۵ بانوی هنرمند همچون منیر فرمانفرماییان، بهجت صدر، ایران درودی، پروانه اعتمادی، فریده لاشایی و لیلی متین دفتری به نمایش گذاشته شدهاند که برخی از این آثار برای نخستین بار مورد اکران قرار گرفتهاند.
