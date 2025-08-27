به گزارش خبرگزاری مهر، نشست همافزایی با حضور مدیران و نمایندگان ادارات کل بینالملل دستگاههای اجرایی، به میزبانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد.
فخرالسادات فاطمی، مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان و خانواده در این نشست گفت: هدف از برگزاری این جلسه ایجاد همافزایی و هماهنگی در حوزه تعاملات بینالمللی، شناسایی چالشها و تدوین راهکارهای مشترک برای ارتقای گزارشدهی و انعکاس دستاوردهای کشور در حوزه زنان و خانواده است.
وی با اشاره به مشکلات جمعآوری و دستهبندی دادهها اظهار داشت: یکی از چالشهای اصلی، نبود اطلاعات جامع و تفکیکشده بر اساس جنسیت است. هرچه دادهها کاملتر و بهروزتر باشد، انعکاس عملکرد ایران در مجامع بینالمللی دقیقتر و اثرگذارتر خواهد بود.
مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان و خانواده تبیین دستاوردها و حمایتهای قانونی و اجتماعی از زنان و خانواده در سطح جهانی را یک ضرورت راهبردی دانست و تصریح کرد: حضور زنان کارآفرین و نخبگان ایرانی در اجلاسهای بینالمللی، تأثیری بیشتر از گزارشهای رسمی دارد و میتواند تصویر واقعیتری از جامعه زنان ایران ارائه کند.
فاطمی به راهاندازی دفتر اتحادیه تجاری زنان بریکس و برنامهریزی برای ایجاد دفتر همکاریهای اقتصادی در قاره آفریقا، اشاره و خاطرنشان کرد: تقویت شبکه فعالان زن در کشور و پیوند آنان با ظرفیتهای بینالمللی، توسعه نقشآفرینی زنان در حوزههای علمی، اقتصادی و فرهنگی را تسهیل میکند.
وی بر ضرورت تقویت سازوکارهای داخلی و هماهنگی میان دستگاهها تأکید کرد و ابراز داشت: باید اقدامات را هم در سطح درونسازمانی و هم در سطح کارکردی و محیطی به صورت همافزا دنبال کنیم. با وجود سقفهای شیشهای، زنان متخصص بسیاری در لایههای مدیریتی در حال رشد هستند که باید بیشتر دیده و تقویت شوند.
مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان و خانواده افزود: نبود هماهنگی در شاخصها یکی از مسائل مهم است. امیدواریم با همکاری مشترک، شاخصهای مشخص و مورد توافق تعریف و اعمال شود. کارگروهی ویژه نیز در حال فعالیت است تا شاخصهای بینالمللی را بررسی و تطبیق دهد. گزارشدهی دقیق و هماهنگ میتواند جایگاه واقعی ایران را نشان دهد و از پیامدهای منفی ناشی از گزارشدهی ناقص جلوگیری کند.
فاطمی با تاکید بر اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بیان کرد: بانک اطلاعاتی یکی از نیازهای جدی ماست. تلاشهای متعددی انجام شده، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهایم و امیدواریم با کمک دستگاهها این مسیر را پیش ببریم.
مریم بهادری، مدیرکل حوزه ریاست معاونت امور زنان و خانواده نیز در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دولت، به برنامهها و تجربیات حوزه بینالملل در ادوار گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در دورههای گذشته معاونت امور زنان و خانواده تلاش کرده است با جمعآوری گزارشها از دستگاههای مختلف در حوزه زنان و خانواده عملکرد منسجم و هماهنگی را در سطح ملی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: ما امیدواریم در ادامه مسیر با همافزایی دستگاهها، نقشه راهی دقیقتر و کارآمدتر تدوین شود تا پاسخگوییها و فعالیتها به شکلی مؤثرتر دنبال گردد و بر فعالیتهای ثمربخش افزوده شود.
در ادامه نشست، گزارشی از برنامهها و اقدامات اداره کل امور بینالملل در حوزه زنان و حقوق بشر ارائه شد؛ محورهایی همچون ایجاد بانک دادههای تخصصی برای رصد اسناد و قطعنامههای سازمان ملل، تولید محتوای علمی و تبیینی، توسعه تعاملات منطقهای و بینالمللی، ارائه گزارشهای دورهای و مشارکت در هنجارسازیهای جهانی با رویکرد تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در این جلسه تشریح شد.
پس از ارائه این گزارش، به اقدامات دستگاههای اجرایی که قابلیت طرح در مجامع بینالمللی دارد نیز پرداخته شد و خلأها و چالشهایی از جمله نبود شاخصهای جنسیتی و ضعفهای ساختاری و ارتباطی میان ستادها و استانها مطرح گردید. در همین راستا بر ضرورت سیاستگذاری معاونت، ارائه الگو و چارچوب واحد برای تدوین گزارشها و جمعآوری دادهها برای دعاوی بینالمللی تأکید شد.
