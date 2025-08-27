  1. سیاست
بهروز آذر: دولت به دنبال بهره‌مندی از ظرفیت‌های زنان در استخدام است

رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به ابهامات موجود در دفترچه استخدامی کشور اشاره کرد و بر عزم دولت برای استفاده از ظرفیت‌های زنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، درباره محدودیت‌های موجود در عناوین استخدامی برای زنان گفت: من هنوز دفترچه را ندیده‌ام و امروز که شما اشاره کردید، متوجه شدم. رویکرد دولت این است که از تمامی ظرفیت‌های زنان استفاده کند. مطمئن باشید هر امکانی که فراهم باشد تا بتوانیم از ظرفیت زنان بهره‌برداری کنیم، دولت از آن دریغ نخواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار آسیب‌دیده در جنگ اخیر، افزود: متأسفانه در جنگ و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به کشورمان، جان‌های زیادی را از دست دادیم. بیش از ۵۰ کودک و بیش از ۱۲۰ زن و ۱۰۰۰ نفر از سربازان و فرماندهان میهن دوستمان شهید شدند.

بهروز آذر ادامه داد: این عزیزان در فرایند خود مورد توجه نیروهای مسلح و همچنین بنیاد شهید قرار دارند و مزایای لازم برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

رامین عبداله شاهی

