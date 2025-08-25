تاسیس ۱۲ هنرستان جدید و جوار وابسته در مازندران

فریدون کلبادینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تأسیس ۶ هنرستان جدید و ۶ هنرستان جوار وابسته در استان خبر داد. وی تاکید کرد که این اقدامات با هدف توسعه آموزشهای فنی و حرفهای، ارتقای شاخصهای آموزشی و دسترسی دانشآموزان به امکانات استاندارد انجام شده است.
وی افزود: در راستای استانداردسازی تجهیزات کارگاهی هنرستانها، ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ اختصاص یافته و تجهیزات خریداری و توزیع شده است. این اعتبار به ویژه برای مناطق محروم استان در نظر گرفته شده است تا آموزش فنی و حرفهای در همه نقاط استان به شکل عادلانه ارائه شود.
کلبادینژاد همچنین به برنامههای توانمندسازی حرفهای معلمان و مدیران مدارس اشاره کرد و گفت: دورههای آموزشی ویژه مدیران مدارس مجری الگوی تراز سند تحول بنیادین برای ۱۳۳ نفر در ۷ قطب برگزار شد و برنامهریزی برای آموزش ۵۰ درصد از مدیران مدارس عادی دولتی در دست اجرا است. همچنین ۱۹۸ نفر از معاونین آموزشی، کارشناسان و دبیران دوره متوسطه در دورههای تحول فرآیند یاددهی-یادگیری شرکت کردند.
وی ادامه داد: میانگین نمرات آزمونهای نهایی پایه نهم در استان به میزان ۰.۸۴ درصد ارتقا یافته و شاخص نسبت هنرجویان هنرستانها به کل دانشآموزان دوره متوسطه با رشد ۳۵۶ درصدی از ۴۴۰۷۶ نفر به ۴۸.۳۲ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین به دستاوردهای ملی دانشآموزی اشاره کرد و گفت: دانشآموزان استان در دهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی ۱۲ رتبه اول تا سوم کشور و در پنجمین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسراهای دانشآموزی ۲۶ رتبه اول تا سوم کشوری را کسب کردهاند. همچنین در جشنواره ایران دیجیتال، دانشآموزان دختر رتبه اول و دانشآموزان پسر رتبه دوم کشوری را به دست آوردند.
کلبادینژاد در پایان تأکید کرد که تمرکز معاونت آموزش متوسطه بر ارتقای کیفیت یادگیری، توانمندسازی معلمان و توسعه زیرساختهای آموزشی است تا روند تحصیلی دانشآموزان استان در سطح ملی برجسته باقی بماند.
