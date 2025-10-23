آذرکیش: اجرای مدارس تراز گامی در جهت تحول نگرشی و مهارتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش عصر پنجشنبه در آئین اختتامیه دوره توانمندسازی رؤسای ادارات آموزش فنی و حرفهای و سرگروههای مدیران هنرستانهای کشور که به میزبانی استان مازندران در شهرستان جویبار برگزار شد، با اشاره به اهمیت تحول مدیریتی در مدارس فنی اظهار داشت: برای تحقق تحول واقعی در نظام آموزشی، مدیران باید با نگاهی نو، مسیر حرکت مدارس را ارزیابی کرده و بر اداره شورایی مبتنی بر خرد جمعی تمرکز کنند.
وی اجرای طرح مدارس تراز را زمینهساز ایجاد این تحول دانست و افزود: انتظار میرود مدیران با بهرهگیری از نتایج پژوهش، تقویت کار تیمی و پرورش مهارت حل مسئله، بتوانند آموزش را به سمت کارآمدی و اثربخشی بیشتر سوق دهند.
آذرکیش تأکید کرد: تصمیمگیری علمی و توسعه تفکر انتقادی در میان دانشآموزان از محورهای اساسی سند تحول بنیادین و از تأکیدات رئیسجمهور است و باید در مدارس فنی و حرفهای نهادینه شود.
وی همچنین افزایش گرایش دانشآموزان از رشتههای نظری به هنرستانها را حاصل برنامهریزی هدفمند دانست و گفت: ارتقای کیفیت آموزش در گرو مشارکت فعال مدیران، معلمان، خانوادهها و بخش صنعت است.
در این مراسم، فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با تأکید بر اینکه تحول آموزش فنیوحرفهای باید از مدارس آغاز شود، اظهار داشت: مهارتها و مشاغل به سرعت در حال تغییرند و لازم است برنامههای درسی متناسب با تحولات دنیای کار بازنگری شوند.
وی با اشاره به برنامه توسعه هفتم و تأکید رئیسجمهور بر تجهیز هنرستانها افزود: برای تحقق مدرسه اثربخش باید میان مدیران، معلمان، اولیا و دانشآموزان توازن برقرار شده و از همه ظرفیتهای استانی و ملی برای توسعه آموزش فنی استفاده شود.
دوره توانمندسازی مدیران فنی و حرفهای کشور با حضور جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل استانی و کارشناسان این حوزه به میزبانی مازندران در شهرستان جویبار برگزار شد.
نظر شما