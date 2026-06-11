به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه کارگروه توسعه مهارت استان مازندران اعلام کرد: تفاهمنامه ایجاد هشت هنرستان با هدف ارتقای مهارتآموزی، توانمندسازی جوانان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار به امضا رسیده است.
به گفته وی، هنرستانهای جدید در شهرستانهای بهشهر، بابلسر، سوادکوه، ساری در شهرک صنعتی، قائمشهر، جویبار، نکا و گلوگاه مستقر میشوند و با بهرهگیری از ظرفیت مراکز آموزشی فنی و حرفهای موجود، نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بازار کار را تربیت میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود:«این طرح بر آموزشهای کاربردی و همسو با نیازهای روز صنعت تمرکز دارد و راهاندازی این هنرستانها نقش بسزایی در کاهش نرخ بیکاری و پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ایفا میکند.
کلبادینژاد تأکید کرد:طرح همنوا گامی عملی برای پیوند میان آموزش مدرسهای و بازار کار است و انتظار میرود با اجرای آن، تحول ملموسی در مهارتآموزی دانشآموزان مازندرانی رقم بخورد.
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