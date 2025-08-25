  1. استانها
  2. خوزستان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۷۷ طرح عمرانی درآبادان به مناسبت هفته دولت

آبادان - همزمان با هفته دولت، شهرستان آبادان شاهد افتتاح ۴۳ طرح عمرانی با اعتباری بیش از یک هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال و آغاز عملیات اجرایی ۳۴ طرح با بودجه ۶۳۱۵ میلیارد ریال خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی عصر دوشنبه در نشست بررسی طرح‌های عمرانی اعلام کرد که در هفته دولت، ۷۷ طرح عمرانی با همکاری ۱۲ دستگاه اجرایی در آبادان افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل ۴۳ پروژه آماده بهره‌برداری با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال و ۳۴ پروژه دیگر با بودجه ۶ هزار و ۳۱۵ میلیارد ریال است که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

پیرهادی با اشاره به جایگاه برجسته آبادان در استان خوزستان، اظهار کرد: از نظر تأمین اعتبار، آبادان رتبه اول و از حیث تعداد طرح‌های قابل افتتاح، رتبه چهاردهم استان را به خود اختصاص داده است.

فرماندار آبادان توضیح داد: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، صنعت، کشاورزی، شیلات، شهرداری، شهرک‌های صنعتی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و دهیاری‌ها اجرا شده‌اند. از جمله پروژه‌های برجسته می‌توان به واگذاری ۵۶ استخر پرورش میگو در مجتمع چوئبده، ۶۰ طرح پرورش ماهی با ۱۲۰ استخر و همچنین افتتاح ۱۸۰ واحد سردخانه ۳۰ تا ۵۰ تنی اشاره کرد.

فرماندار آبادان همچنین از لایروبی ۳۰ کیلومتر از انهار سنتی و تسطیح ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی خبر داد و افزود: تاکنون ۸۵ درصد از مجوزهای درخواستی در شهرستان صادر شده است که نشان‌دهنده تلاش برای تسریع در روند توسعه منطقه است.

