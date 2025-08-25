خودکفایی غذایی و بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه عصر دوشنبه در شورای اداری استان همدان با اشاره به عملکرد موفق بخش کشاورزی این استان، اظهار داشت: استان همدان با رشد قابل توجه ۵.۶ درصدی در بخش کشاورزی، سهم بسزایی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان و کشور داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی استان با افزایش ۳۲ درصدی مواجه شده، افزود: در مقابل، واردات محصولات کشاورزی با کاهش ۶ درصدی روبرو شده که نشان‌دهنده افزایش خودکفایی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی است.

وی از بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری استان خبر داد و گفت: این دستاورد بزرگ، نمایانگر توانمندی‌های بخش کشاورزی همدان در عرصه بین‌المللی است.

نوری‌قزلجه با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی به عنوان «خط قرمز بقا»، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی جهان، مقوله امنیت غذایی اهمیت دوچندانی یافته است.

وی با اشاره به تحولات مثبت در شاخص‌های کلان بخش کشاورزی، گفت: رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۱۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد رسیده که نشانه‌ای از دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مزیت‌های استان همدان در بخش کشاورزی، اظهار داشت: این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص، به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه یک گلخانه مدرن ممکن است در کمتر از سه سال بازگشت سرمایه داشته باشد، بر ظرفیت بالای استان در ایجاد اشتغال مولد تأکید کرد و گفت: حدود یک سوم اشتغال استان همدان به بخش کشاورزی وابسته است.

