رهاسازی آب برای نجات نخیلات خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موال زاده عصر امروز دوشنبه در نشست شورای کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد که از روز سهشنبه، رهاسازی آب برای حمایت از نخیلات شهرستانهای شادگان، آبادان و خرمشهر آغاز خواهد شد. این اقدام در راستای مقابله با چالشهای کمآبی و حفظ تولیدات کشاورزی این مناطق صورت میگیرد.
موالیزاده با اشاره به تشکیل کارگروه سازگاری با خشکسالی، اظهار کرد: این کارگروه با تمرکز بر آمار، اطلاعات و بررسی الگوی کشت، به دنبال بهرهوری بیشتر و استفاده از روشهای نوین آبیاری است.
وی افزود: خوزستان با تولید کننده برتر گندم، کلزا، چغندرقند و نیشکر، قطب کشاورزی، دامپروری، شیلات و نخیلات کشور است و باید با برنامهریزی دقیق، این ظرفیت حفظ شود.
استاندار خوزستان با انتقاد از توزیع ناعادلانه آب در استان، گفت: چالش اصلی ما این است که در زمان رهاسازی آب، شهرستانهای بالادستی بخش عمده آب را مصرف میکنند و سهم کافی به پاییندست نمیرسد.
وی همچنین به شرایط سخت اقلیمی، گرمای شدید، تبخیر بالا و کاهش بارندگی اشاره کرد و خواستار آمادگی برای بدترین سناریوهای اقلیمی شد.
موالیزاده با تأکید بر نقش دانشگاهها در تصمیمگیریها، اظهار کرد: حضور اساتید دانشگاه در کارگروههای کشاورزی، پشتوانه علمی تصمیمات ما خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری مستمر بین کشاورزان، دستگاههای اجرایی مانند جهاد کشاورزی و آب و برق و دانشگاهها تأکید کرد و افزود: این همکاری میتواند تحولات اساسی در مدل آبیاری، الگوی کشت و بهرهوری ایجاد کند.
استاندار خوزستان با اشاره به تجربه ناموفق سد گتوند، گفت: کشاورزان قدیمی با تجربه خود هشدار داده بودند که ساخت این سد روی توده نمکی مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد، اما این هشدار نادیده گرفته شد و تبعات آن گریبانگیر منطقه شد.
وی در پایان خطاب به دستگاههای دولتی بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب تأکید کرد و گفت: وقتی از کشاورزان میخواهیم الگوی کشت را رعایت کنند، دستگاههای دولتی نیز باید در مصرف آب، بهویژه در بخشهایی مانند نیشکر و شیلات، دقت بیشتری داشته باشند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که خوزستان با چالشهای جدی کمآبی و گرمای بیسابقه مواجه است و حفظ تولیدات کشاورزی این استان نیازمند هماهنگی و برنامهریزی دقیق است.
