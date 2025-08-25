آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هفته دولت در خوزستان عصر امروز دوشنبه با حضور استاندار خوزستان، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و جمعی از مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز و با شعار «خوزستان قلب ایران» فعالیت خود را آغاز کرد.

این نمایشگاه با هدف ارائه خدمات و دستاوردهای دولت به مردم از سوم تا هفتم شهریورماه و ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.

در این نمایشگاه، کالاهای اساسی و نوشت‌افزار با قیمت‌های تعاونی به صورت مستقیم به بازدیدکنندگان عرضه می‌شود. همچنین، برنامه‌های شاد و آئینی متنوعی برای ایجاد فضایی جذاب و تعاملی برای خانواده‌ها و بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است.