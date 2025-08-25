به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری دوشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار مقابل شمس‌آذر قزوین، بر اهمیت حفظ شاکله اصلی تیم تأکید کرد و گفت: بازیکنان ما شایستگی حضور در لیگ برتر را داشتند و امسال نیز چند چهره جدید به تیم اضافه شده‌اند که باید با ترکیب اصلی هماهنگ شوند.

وی با اشاره به قدرت تیم حریف افزود: شمس‌آذر از زمان صعود به لیگ برتر نشان داده تیمی پرتلاش و منسجم است که بازیکنان باکیفیتی را پرورش داده و همیشه رقابت با آن‌ها دشوار بوده است.

اخباری درباره آمادگی تیمش گفت: ما تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌ایم، اما طبیعی است که چند هفته زمان لازم است تا تیم‌ها به هماهنگی کامل برسند. امیدواریم بتوانیم از اشتباهات حریف بهره ببریم و پیروز میدان باشیم.

وی همچنین از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بابت برگزاری منظم مسابقات تقدیر کرد و درباره نقش VAR در بازی‌ها اظهار داشت: در دیدار قبلی، داور با کمک VAR تصمیم خود را اصلاح کرد و مشخص شد که پنالتی و اخراج کاملاً درست بوده است. سال گذشته در همین ورزشگاه از نبود VAR آسیب دیدیم. این فناوری حق همه تیم‌هاست و باید در همه مسابقات حضور داشته باشد.

سرمربی چادرملو در پاسخ به پرسشی درباره موفقیت تیمش گفت: این موفقیت حاصل تلاش جمعی بازیکنان بود. وظیفه مربی هدایت این تلاش‌ها به سمت پیروزی است. خوشحالیم که با وجود زیرساخت‌های محدود استان، توانستیم با اتکا به نیروی انسانی در لیگ برتر عملکرد خوبی داشته باشیم.

اخباری در پایان، با اشاره به غیبت چند بازیکن به دلیل مصدومیت و عدم آمادگی، بار دیگر بر حفظ ساختار تیمی تأکید کرد و گفت: حفظ شاکله تیم اولویت ماست. بازیکنان ما لیاقت حضور در لیگ برتر را دارند و امیدواریم با هماهنگی بیشتر، نتایج بهتری کسب کنیم.

