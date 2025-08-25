به گزارش خبرنگار مهر، پروژه هوشمند سازی خدمات شهروندی و جامعه گردشگری در منطقه آزاد چابهار که با همکاری بانکمن و سازمان منطقه آزاد چابهار طراحی و اجرا شد؛ شب دوشنبه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشور افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این خدمت امکان صدور فوری کارت بانکی هوشمند برای شهروندان و گردشگران خارجی را فراهم میکند.
کارتهای صادره علاوه بر کارکرد بانکی، بهعنوان کارت شناسایی یکپارچه ساکنین مناطق آزاد نیز عمل کرده و قابلیت اتصال به سامانههای سازمان و بهرهمندی از خدمات گردشگری و تفریحی در همه مناطق آزاد کشور با تخفیف ویژه را دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح این پروژه گفت: راهاندازی این پروژه هوشمندسازی خدمات شهروندی در منطقه آزاد، گام مؤثر در مردمیسازی خدمات و تسهیل حضور گردشگران داخلی و خارجی در سواحل مکران است.
منصور بیجار اظهار داشت: منطقه آزاد چابهار در سالهای اخیر نقشی مؤثر در عرصه ملی و بینالمللی داشته و امروز با بهرهگیری از فناوریهای نو میتواند به قطب نوآوری در حوزه گردشگری و تجارت مرزی کشور تبدیل شود.
وی افزود: از دیگر مزایای این پروژه، پرداخت کالا و خدمات از طریق کیو آر کد است.
