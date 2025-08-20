  1. استانها
رد وقوع هرگونه حادثه امنیتی در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز 

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی وقوع هرگونه حادثه امنیتی در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز را رد کرد.

مجید فرشی مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، وقوع هر گونه حادثه امنیتی در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز را رد کرد.

فرشی ادامه داد: حادثه آتش‌سوزی ظهر امروز در حوالی میدان آذربایجان تبریز مربوط به کارگاه شهرداری منطقه چهار تبریز و به دلیل آتش‌سوزی ضایعات لاستیک و پلاستیک بوده که منجر به آتش‌سوزی و دودزایی بزرگی شده و این موضوع موجب بروز نگرانی در میان شهروندان گران‌قدر تبریز شده است.

وی افزود: این حادثه هیچ ارتباطی با پایگاه دوم شکاری تبریز نداشت، تأکید شده ابعاد مختلف این حادثه که منجر به ایجاد نگرانی در بین مردم عزیز تبریز شده، توسط نهادهای مسئول بررسی شده و با هر گونه خرابکاری و عمد احتمالی در وقوع این حادثه برخورد قانونی و قاطع خواهد شد. 

