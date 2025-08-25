افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۰ پروژه در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی برق رسانی بندر گناوه اظهار کرد: هفته دولت در شهرستان گناوه، ۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیارد تومان، افتتاح و کلنگ‌زنی شده است.

وی افزود: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده که محور فعالیت‌های اقتصادی استان در همین عرصه است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شهرستان گناوه دارای ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه دریا محور است که برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

زارع تصریح کرد: اکنون عملیات اجرایی پروژه نوسازی و تجهیز شبکه برق محوطه‌های عملیاتی بندر گناوه با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

وی ابراز کرد: انتظار می‌رود با تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، این پروژه در زمان مقرر، تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.