۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۰ پروژه در گناوه

بوشهر- استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۰ پروژه در گناوه با سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی برق رسانی بندر گناوه اظهار کرد: هفته دولت در شهرستان گناوه، ۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیارد تومان، افتتاح و کلنگ‌زنی شده است.

وی افزود: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده که محور فعالیت‌های اقتصادی استان در همین عرصه است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شهرستان گناوه دارای ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه دریا محور است که برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

زارع تصریح کرد: اکنون عملیات اجرایی پروژه نوسازی و تجهیز شبکه برق محوطه‌های عملیاتی بندر گناوه با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

وی ابراز کرد: انتظار می‌رود با تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، این پروژه در زمان مقرر، تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

