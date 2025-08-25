به گزارش خبرنگار مهر، صادق‌علی مقدم، شامگاه دوشنبه از وضعیت کنونی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در استان انتقاد کرد و گفت: چالش‌هایی که امروز در استان با آن مواجه هستیم به دلیل عدم تحول در نگرش‌های اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها است. تا زمانی که فکرمان تغییر نکند، هیچ پیشرفتی در استان نخواهیم داشت.



وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام و عدم پاسخگویی به نیازهای مردم، گفت: برای مثال، پروژه‌های که سال‌ها پیش آغاز شدند، هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و این موجب از دست رفتن زمان و منابع شده است. این در حالی است که مردم همچنان منتظرند که چه زمانی این پروژه‌ها به نتیجه خواهند رسید.



مقدم افزود: در حالی که ما در استان، ظرفیت‌های زیادی داریم که در جای دیگری مانند استان کرمانشاه به درستی از آن‌ها بهره‌برداری شده است، باید به جای تمرکز بر ایده‌های کهنه و غیرقابل اجرا، به ایده‌های نوین و عملی توجه کنیم.



وی همچنین به حضور ضعیف مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی در جلسات و کمبود هماهنگی میان نهادهای مختلف استان اشاره کرد و افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند به درستی همکاری کنند، توسعه استان با مشکل مواجه خواهد شد. لازم است که مسئولان درک عمیق‌تری از چالش‌ها و نیازهای واقعی استان داشته باشند.



مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان در پایان از ضرورت بازنگری در رویکردهای اجرایی و مدیریتی استان سخن گفت و اظهار کرد: برای حل مشکلات و جلوگیری از هدر رفت زمان و منابع، باید مسئولان به گونه‌ای عمل کنند که پروژه‌ها به موقع به سرانجام برسند و نتایج ملموس برای مردم به ارمغان بیاورند.