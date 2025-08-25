  1. استانها
  2. زنجان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵

آغاز به‌کار بخش کاردرمانی مجتمع توانبخشی جمعیت هلال‌احمر زنجان

آغاز به‌کار بخش کاردرمانی مجتمع توانبخشی جمعیت هلال‌احمر زنجان

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: بخش کاردرمانی مجتمع توانبخشی شهید چمران این جمعیت، همزمان با هفته دولت، فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: این بخش به‌طور ویژه به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و ضایعات نخاعی خدمات کاردرمانی ارائه خواهد داد.

وی افزود: بخش کاردرمانی در روزهای زوج از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۹ آماده خدمت‌رسانی به مراجعان است. بخش کاردرمانی با هدف بازگشت بیماران به فعالیت‌های روزمره، بهبود مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت، کاهش درد و پیشگیری از عوارض ناشی از محدودیت‌های حرکتی بیماران است.

هاشمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در مجتمع توانبخشی شهید چمران خدمات گسترده‌ای در بخش‌های ارتز، پروتز، فیزیوتراپی، کاردرمانی و کفش طبی به هم‌استانی‌ها و حتی مراجعه‌کنندگان از سایر استان‌ها ارائه می‌شود.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: این جمعیت در راستای رسالت خود مبنی بر صیانت از سلامت جسم و جان انسان‌ها، خدمات این مرکز را به عموم مردم، جانبازان، افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و همچنین افراد کم‌برخوردار با تعرفه‌های حمایتی ارائه می‌کند.

وی افزود: مرکز توانبخشی شهید چمران جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در شهرک وحیدیه، بلوار خرمشهر، خیابان سوم شعبان واقع شده و همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل رسمی، از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است.

کد خبر 6570616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها