به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: این بخش بهطور ویژه به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و ضایعات نخاعی خدمات کاردرمانی ارائه خواهد داد.
وی افزود: بخش کاردرمانی در روزهای زوج از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۹ آماده خدمترسانی به مراجعان است. بخش کاردرمانی با هدف بازگشت بیماران به فعالیتهای روزمره، بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و درشت، کاهش درد و پیشگیری از عوارض ناشی از محدودیتهای حرکتی بیماران است.
هاشمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در مجتمع توانبخشی شهید چمران خدمات گستردهای در بخشهای ارتز، پروتز، فیزیوتراپی، کاردرمانی و کفش طبی به هماستانیها و حتی مراجعهکنندگان از سایر استانها ارائه میشود.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: این جمعیت در راستای رسالت خود مبنی بر صیانت از سلامت جسم و جان انسانها، خدمات این مرکز را به عموم مردم، جانبازان، افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و همچنین افراد کمبرخوردار با تعرفههای حمایتی ارائه میکند.
وی افزود: مرکز توانبخشی شهید چمران جمعیت هلالاحمر استان زنجان در شهرک وحیدیه، بلوار خرمشهر، خیابان سوم شعبان واقع شده و همهروزه بهجز ایام تعطیل رسمی، از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ آماده خدمترسانی به شهروندان است.
