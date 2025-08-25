افتتاح ۲ پروژه منابع طبیعی در شهرستان دامغان

عباسعلی افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: دو طرح بیولوژیک و عمرانی منابع طبیعی در حوزه مرتعداری و آبخیزداری در سطح شهرستان به مناسبت هفته دولت بهره‌برداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات آبخیزداری در حوزه دیباج انجام شده است، افزود: پروژه مرمت و لایروبی منطقه کلین پشته شهر دیباج با حجم ۱۵ هزار مترمکعب و با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اجرا و قابلیت افتتاح در هفته دولت را دارد.

سرپرست منابع طبیعی دامغان خاطر نشان کرد: هدف از احداث این بندها مهار سیلاب و کنترل فرسایش و تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی و کاهش مخاطرات سیل در منطقه است، همچنین با توجه به حجم مخازن ایجاد شده، این سازه‌ها قادرند در هرنوبت آبگیری ضمن تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی از بروز خسارات احتمالی سیلاب‌های فصلی در پایین دست جلوگیری به عمل آورند.

افضلی همچنین به اجرای عملیات هلالی آبگیر به وسعت ۱۰۰ هکتار در مرتع قوشه شهر امیریه اشاره کرد و افزود: برای انجام این پروژه اعتبار پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

وی هدف از اجرای پروژه‌های بیولوژیک، مانند احداث هلالی آبگیر در سطح مراتع را ذخیره نزولات جوی، افزایش تنوع و سطح پوشش گیاهی، افزایش تولید علوفه و بالا بردن توان اقتصادی مراتع عنوان کرد.