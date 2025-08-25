کاهش دما و رگبارهای پراکنده در گیلان؛ هشدار جدی برای کشاورزان

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز هوای گرم و پایدار در منطقه مستقر است.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش گاه‌وبیگاه باد پیش‌بینی می‌شود.

دادرس با اشاره به شرایط جوی سه‌شنبه تا پنجشنبه تصریح کرد: طی این مدت با فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود و همچنین احتمال ورود گرد و خاک به منطقه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: از روز جمعه با استقرار هوای غالباً پایدار، کاهش بارش و روند افزایشی دما تا اواسط هفته آینده در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین از صدور هشدار سطح زرد دریایی و کشاورزی خبر داد و گفت: بر اساس این هشدار، تردد قایق‌های سبک در برخی ساعات ممنوع شده، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر محدود خواهد شد و برخی فعالیت‌های شیلاتی نیز متوقف می‌شود.

دادرس در پایان با اشاره به احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و وقوع تگرگ و رعد و برق از کشاورزان خواست هر چه سریع‌تر نسبت به درو محصولات خود اقدام کنند.