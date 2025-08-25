هوای کرمانشاه تا اوایل هفته آینده پایدار است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، پیش‌بینی می‌شود هوای استان همچنان تا اوایل هفته آینده صاف و در بعضی ساعات همراه با وزش باد باشد.

وی افزود: این شرایط جوی به‌ویژه در مناطق مرزی می‌تواند گاهی اوقات با غبار نسبتاً رقیق نیز همراه شود که احتمال وقوع آن در روزهای جمعه و شنبه بیشتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی در سطح استان گفت: بر اساس بررسی داده‌های هواشناسی، دمای هوا تا روز چهارشنبه در نیمه شرقی استان به‌طور مختصر افزایش می‌یابد، اما از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده در غالب نقاط استان روند آرام کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با بیان اینکه قصرشیرین و سرپل‌ذهاب در روزهای اخیر بالاترین دما را در استان ثبت کرده‌اند، عنوان کرد: قصرشیرین با ۴۶ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۴ درجه، گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع وضعیت جوی می‌تواند در مدیریت امور کشاورزی، برنامه‌ریزی سفرها و فعالیت‌های عمرانی و شهری نقش مهمی داشته باشد و اداره‌کل هواشناسی استان همچنان به صورت شبانه‌روزی این تغییرات را رصد و در اختیار مردم و مسئولان قرار خواهد داد.