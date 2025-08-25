تداوم هوای پایدار و ماندگاری گرما در لرستان تا پایان هفته

زینب اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی لرستان اظهار داشت: امروز بیشتر ساعات روز با حاکمیت شرایط آرام و پایدار سپری شد و آسمان استان صاف و آفتابی گزارش شده است.
وی افزود: بر اساس بررسی مدلهای هواشناسی، این شرایط تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و پدیده جوی خاصی در سطح منطقه مشاهده نخواهد شد.
وزش باد در برخی ساعات
کارشناس هواشناسی لرستان با بیان اینکه تنها تغییر محسوس تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات است، گفت: این وزش باد در بازهای قابلملاحظه رخ میدهد و پدیده غالب آسمان استان خواهد بود.
ثبت خنکترین و گرمترین نقاط استان
اکبری با اشاره به نوسانات دمایی استان افزود: صبح امروز شهرستان الشتر با دمای ۱۱ درجه بالای صفر خنکترین نقطه لرستان گزارش شد و در ساعات بعدازظهر نیز پلدختر با ثبت دمای ۴۵ درجه گرمترین شهر استان بوده است.
توصیه به مدیریت مصرف آب و برق
وی تصریح کرد: انتظار میرود تا پایان هفته ماندگاری توده هوای گرم در جو استان ادامه داشته باشد. ازاینرو توصیه میشود هماستانیهای عزیز مدیریت بهینه در مصرف آب و برق را در دستور کار قرار دهند.
