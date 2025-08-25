افتتاح ۶۰ پروژه راهداری لرستان طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت ۶۰ پروژه راهداری در حوزه ایمنسازی، نگهداری، روکش آسفالت، احداث ابنیه سطح راه و مستحدثات جادهای در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح و بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه در حوزه رو کش آسفالت و نگهداری راههای فرعی و روستایی ۲۹ پروژه انجام شده است، افزود: این مقدار به طول ۱۶۰ کیلومتر در حوزه شهرستانهای خرمآباد، سلسله، رومشکان، پلدختر، بروجرد، دلفان و ازنا هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان به پروژههای قابل افتتاح در حوزه ایمنی راهها استان اشاره کرد و افزود: تهیه و نصب ۲۰ کیلومتر نیوجرسی، ۶ کیلومتر اجرای روشنایی طولی، حذف ۲ نقطه حادثهخیز، اجرای ۴ کیلومتر خطکشی راههای سطح استان و احداث یک دستگاه زیرگذر در محدوده کشتارگاه شهرستان بروجرد از جمله این پروژهها هستند.
امرایی، تصریح کرد: از جمله پروژههای مهم قابل افتتاح، پروژه لکهگیری و روکش آسفالت ۱۵۰ کیلومتر از راههای شریانی سطح استان در قالب ۱۰ طرح است.
وی بیان کرد: همچنین در این هفته دو ساختمان گاه پلیسراه استان با اعتباری ۴۰ میلیارد ریال و پاسگاه پلیسراه ازنا - شازند ۱۵۰ میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
