به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری امروز یکشنبه در دیدار با امام‌جمعه کوهدشت به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: هفته دولت فرصتی مناسب است که نقاط قوت و ضعف خود را مشاهده کنیم، در این هفته بایستی دستاوردهای نظام و دولت به‌خوبی تبیین و ارائه شود.

وی گفت: در این هفته بایستی بابت آنچه انجام داده‌ایم، به مردم اعلام کنیم و بابت آنچه انجام نشده زبان عذرخواهی داشته باشیم، چراکه مردم عزیز، ولی‌نعمتان هستند.

فرماندار کوهدشت در ادامه سخنان خود، عنوان کرد: شهیدان رجایی و باهنر با عروجشان حسنه‌ای جاری به راه انداختند که هر ساله در سالروز شهادت این عزیزان پروژه‌هایی در سطح کشور کلنگ‌زنی و افتتاح می‌شود.

ناصری، تصریح کرد: در کوهدشت از دهه فجر سال گذشته تا کنون و به مناسبت هفته دولت ۹۲ پروژه بااعتبار ۷۰۷ میلیارد تومان کلنگ‌زنی و به بهره‌برداری می‌رسد، به عبارتی می‌توان گفت؛ یعنی کوهدشت در مسیر توسعه قرار دارد، ولی به این نباید راضی باشیم و باید بهتر عمل کنیم.

وی افزود: از مجموع این طرح‌ها پنج طرح در حوزه کشاورزی، دو طرح در حوزه صنعت، ۷۷ طرح در حوزه خدمات، شش طرح در حوزه راه و سه طرح در حوزه عمرانی خواهد بود.

فرماندار کوهدشت، بیان داشت: این فعالیت‌ها مرهون یک کار تیمی است و کار اگر تیمی نباشد خیروبرکت وجود ندارد، کوهدشت درگذشته هزینه تک‌روی مدیریت‌ها را داده است؛ ولی امروز با همدلی بهتر در حال پیشروی در راستای خدمت‌رسانی به مردم عزیز است.

ناصری، گفت: در پروژه‌های عمرانی می‌توان گفت، کوهدشت امروز به یک کارگاه سازندگی تبدیل شده است. در زمینه چهارخطه کوهدشت به خرم‌آباد در نقطه واریانت «چنار» پروژه فعال است و امیدواریم تا قبل از فصل سرما آسفالت آن را انجام بدهیم.