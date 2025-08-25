  1. استانها
  2. لرستان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸

۱۰ خانه ورزش روستایی در لرستان افتتاح می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل ورزش و جوانان لرستان از افتتاح ۱۰ خانه ورزش روستایی در این استان طی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دیناروند در سخنانی، از آماده‌سازی و بهره‌برداری پنج پروژه ورزشی، تجهیز ۱۰ خانه ورزش روستایی، افتتاح دو مرکز مشاوره جوانان و ادامه بهسازی ورزشگاه تختی خرم‌آباد در هفته دولت ۱۴۰۴ خبر داد.

وی گفت: پنج پروژه زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار استان، آماده بهره‌برداری هستند و هم‌زمان با هفته دولت افتتاح می‌شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، دسترسی جوانان و ورزشکاران به فضاهای استاندارد ورزشی افزایش می‌یابد که نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و ترویج ورزش دارد.

