به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دیناروند در سخنانی، از آماده‌سازی و بهره‌برداری پنج پروژه ورزشی، تجهیز ۱۰ خانه ورزش روستایی، افتتاح دو مرکز مشاوره جوانان و ادامه بهسازی ورزشگاه تختی خرم‌آباد در هفته دولت ۱۴۰۴ خبر داد.

وی گفت: پنج پروژه زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار استان، آماده بهره‌برداری هستند و هم‌زمان با هفته دولت افتتاح می‌شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، دسترسی جوانان و ورزشکاران به فضاهای استاندارد ورزشی افزایش می‌یابد که نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و ترویج ورزش دارد.