فعالیت ۲۷ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دیناروند در سخنانی به روند بهسازی ورزشگاه تختی شهرستان خرم‌آباد اشاره کرد و اظهار داشت: تا امروز مجموعاً ۱۴۰ میلیارد تومان برای بازسازی این ورزشگاه هزینه شده که ۸۰ میلیارد تومان از آن در سال جاری و با حمایت استاندار استان تأمین شده است، این پشتیبانی باعث شد حداقل استانداردهای فیفا در این ورزشگاه رعایت شود و در نتیجه، اولین بازی خانگی تیم خیبر خرم‌آباد در لیگ برتر فوتبال کشور باکیفیت مطلوب در این ورزشگاه برگزار شود.

وی افزود: در حوزه جوانان، هم‌زمان با هفته دولت، دو مرکز مشاوره ازدواج و خانواده در استان به بهره‌برداری خواهند رسید، این مراکز به‌منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌های روان‌شناسی، مهارت‌های ارتباطی، مشاوره پیش از ازدواج و تحکیم بنیان خانواده فعالیت می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، گفت: لرستان در حال حاضر دارای ۲۷ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده است که نقش مهمی در ارتقای سلامت روانی، افزایش آگاهی جوانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی همچنین گفت: در حوزه ورزش همگانی، طی هفته دولت برنامه‌های مختلفی از جمله همایش‌های ملی پیاده‌روی خانوادگی در دستور کار قرار دارد که با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، ادامه داد: همچنین با راه‌اندازی کاروان اعزام تجهیزات ورزشی به مناطق روستایی، در هفته دولت امسال، ۱۰ خانه ورزش روستایی در مناطق کم‌برخوردار تجهیز و افتتاح خواهند شد.

دیناروند با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی و اجتماعی گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها و برنامه‌ها، شاهد گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی، رشد استعدادهای جوان و گسترش نشاط و پویایی در سطح استان خواهیم بود.