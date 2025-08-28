ورزش همگانی برای تقویت سلامت عمومی جامعه توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی، ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح استخر کوثر سلطانیه، بر اهمیت توسعه ورزش همگانی و سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد و گفت: همکاری بین بخش‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، به ویژه شهرداری‌ها و شوراها برای فراهم کردن امکانات ورزشی برای شهروندان ضروری است.

وی ورزش همگانی را زیربنای ورزش قهرمانی دانست و افزود: باید شرایط ورزش برای همه آحاد جامعه از جمله کودکان و نوجوان، سالمندان و معلولان فراهم شود تا ضامن نشاط اجتماعی و سلامت عمومی باشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش مردم در دفاع مقدس و تلاش‌های جوانان و دانش‌آموختگان در حوزه فناوری و علم، از عزم و اراده همگانی برای توسعه استان زنجان و کشور قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی، همدلی و احترام به خانواده‌های شهدا ابراز کرد: اختصاص منابع خوب به حوزه ورزش، نشان‌دهنده اهمیت این بخش برای دولت است و امیدواریم با استفاده بهینه از این امکانات، شاهد ارتقای سطح سلامت و نشاط جامعه باشیم.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان و موفقیت‌های دختران زنجانی در رشته‌هایی مانند قایقرانی، این منطقه را نگین قدیم ایران دانست و گفت: زنجان در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی دارای قابلیت‌های فراوانی است و برنامه‌ریزی برای ارتقای سرانه ورزش استان در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین درباره استخر کوثر سلطانیه اظهار کرد: برای تکمیل این طرح ورزشی منابع خوبی تخصیص یافته است و آموزش شنا و ترویج آن در بین کودکان و نوجوانان باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که آموزش شنا در روایات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: این افتتاحیه نشان‌دهنده عزم جدی وزارت ورزش و جوانان برای گسترش زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت‌های ورزشی در استان زنجان است.