۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۱

اردوی آماده‌سازی نفرات برتر کشتی ساحلی نونهالان لرستان برگزار شد

خرم‌آباد - اردوی آماده‌سازی نفرات برتر کشتی ساحلی نونهالان استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی نفرات برتر کشتی ساحلی نونهالان استان لرستان برگزار شد.

این اردو به‌منظور آمادگی هر چه بیش‌تر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی مجموعه ورزشی شهید اسدالله کردی خرم‌آباد خواهد بود، برگزار شد.

ساحلی کاران برتر استان در این اردو به تمرین و مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداختند.

اردوی آماده‌سازی نفرات برتر کشتی ساحلی نونهالان استان زیر نظر کادر فنی شامل محمدمهدی میرزاییان رئیس کمیته کشتی‌های سنتی استان و محمدجواد میرزاییان قهرمان کشتی ساحلی کارگران جهان برگزار شد.

