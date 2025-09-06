به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی تیم‌های کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان استان لرستان در خانه کشتی خرم‌آباد برگزار شد.

این اردو به‌منظور شبیه‌سازی مسابقات رسمی برای کشتی‌گیران از سوی کادر فنی طراحی و برگزار شد.

این اردو چهارمین اردوی مشترک زیر نظر کادر فنی استان در سال جاری است که در آن تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها نیز مرور شدند.

اردوی مشترک آماده‌سازی تیم‌های فرنگی نوجوانان و جوانان استان زیر نظر کادر فنی شامل مرتضی پاپی نیا، محمدحسن بیات، مروت نصیری، حسین میر تیموری، افشار خسروی و محسن رحمتی مدیر فنی تیم‌های فرنگی استان برگزار شد.