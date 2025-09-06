  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

اردوی آماده‌سازی تیم‌های کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان لرستان برپا شد

اردوی آماده‌سازی تیم‌های کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان لرستان برپا شد

خرم‌آباد - اردوی آماده‌سازی تیم‌های کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان استان لرستان در خانه کشتی خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی تیم‌های کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان استان لرستان در خانه کشتی خرم‌آباد برگزار شد.

این اردو به‌منظور شبیه‌سازی مسابقات رسمی برای کشتی‌گیران از سوی کادر فنی طراحی و برگزار شد.

این اردو چهارمین اردوی مشترک زیر نظر کادر فنی استان در سال جاری است که در آن تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها نیز مرور شدند.

اردوی مشترک آماده‌سازی تیم‌های فرنگی نوجوانان و جوانان استان زیر نظر کادر فنی شامل مرتضی پاپی نیا، محمدحسن بیات، مروت نصیری، حسین میر تیموری، افشار خسروی و محسن رحمتی مدیر فنی تیم‌های فرنگی استان برگزار شد.

کد خبر 6581290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها